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موسيمانى يبلغ «تخطيط» الأهلي برغبته في عودة عبدالقادر وريان نهاية الموسم

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موسيمانى يبلغ «تخطيط» الأهلي برغبته في عودة عبدالقادر وريان نهاية الموسم موسيمانى يبلغ «تخطيط» الأهلي برغبته في عودة عبدالقادر وريان نهاية الموسم

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أبلغ الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، لجنة الخطيط بالاستقرار على عودة ثنائي الفريق المعار، أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لصفوف الأهلي خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما ظهر الثنائي بمستوى طيب، خلال مباريات الدورى الموسم الحالي.

وبالرغم من الاتجاه على الموافقة على إعارة أحمد ياسر ريان إلى الدورى التركي بعد العرض الذي تلقاه اللاعب من فريق التاي، ولكن يظل اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفنى.

يأتى ذلك في الوقت الذي استقر فيه على استمرار إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق لسموحة رغم الاقتناع بامكانياته الفنية وذلك لوجود تخمة لاعبين في مركزه في الوقت الحالي لوجود كلاً من بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي عمار حمدي وأحمد عبدالقادر لتدريبات الأهلي بمجرد انتهاء الموسم الحالي ومن ثم انتهاء مشوارهما مع فرقهما المعارين لها وهي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

المصرى اليوم

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