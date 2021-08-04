أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقعات بالسيول وأمطار رعدية

Print
الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقعات بالسيول وأمطار رعدية الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقعات بالسيول وأمطار رعدية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل درجات الحرارة في الارتفاع غدًا وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة خلال ساعات النهار إلى 44 درجة، وتتوقع الأرصاد الجوية وجود أمطار تصل إلى حد السيول على جنوب البلاد.

يكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار على السواحل الشمالية، ويكون خلال الليل مائل للحرارة على القاهرة.

تكون هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرو للأتربة في القاهرة الكبري تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

تسقط أمطار تكون رعدية أحيانًا على على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل الأمطار إلى حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وترتفع الأمواك في البحر الأحمر لتتراوح بين متر وربع ومترين.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة غدًا 44 درجة والعظمي 42-27، وفي الإسكندرية 35 للعظمي و26 للصغري، وطنطا 40-27، وشبين الكوم 41-27، دمنهور 40-27، مطروح 34-26، بلطيم 36-26، سيوة 41-24، بورسعيد 34-27، دمياط 34-26، الزقازيق 40-26، المنصورة 39-26، الإسماعيلية 41-24، السويس 40-26، طابا 38-25، الطور 37-25، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 39-28، الفيوم 43-25، بني سويف 43-25، المنيا 43-25، أسيوط 43-26، سوهاج 43-26، قنا 44-27، الأقصر 44-28، أسوان 44-29، إدفو 44-28، أبوسبمل 43-28، الوادي الجديد 44-27، حلايب 38-32، شلاتين 41-30 درجة.

الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقعات بالسيول وأمطار رعدية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة