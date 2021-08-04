الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقعات بالسيول وأمطار رعدية

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تواصل درجات الحرارة في مصر الارتفاع غدًا وتصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة خلال ساعات النهار إلى 44 درجة، وتتوقع الأرصاد الجوية وجود أمطار تصل إلى حد السيول على جنوب البلاد.

يكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار على السواحل الشمالية، ويكون خلال الليل مائل للحرارة على القاهرة.

تكون هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرو للأتربة في القاهرة الكبري تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

تسقط أمطار تكون رعدية أحيانًا على على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل الأمطار إلى حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وترتفع الأمواك في البحر الأحمر لتتراوح بين متر وربع ومترين.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة غدًا 44 درجة والعظمي 42-27، وفي الإسكندرية 35 للعظمي و26 للصغري، وطنطا 40-27، وشبين الكوم 41-27، دمنهور 40-27، مطروح 34-26، بلطيم 36-26، سيوة 41-24، بورسعيد 34-27، دمياط 34-26، الزقازيق 40-26، المنصورة 39-26، الإسماعيلية 41-24، السويس 40-26، طابا 38-25، الطور 37-25، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 39-28، الفيوم 43-25، بني سويف 43-25، المنيا 43-25، أسيوط 43-26، سوهاج 43-26، قنا 44-27، الأقصر 44-28، أسوان 44-29، إدفو 44-28، أبوسبمل 43-28، الوادي الجديد 44-27، حلايب 38-32، شلاتين 41-30 درجة.