«الصحة» تُعلن استقبال جرعات جديدة من لقاح «"أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» الأسبوع المقبل

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استلام أوراق الشحنات الخاصة بالقاحي فيروس كورونا "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" تمهيداً لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة توزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير لقاح أسترازينيكا بالتعاون مع مرفق "كوفاكس" المعني بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، كما تم توفير لقاح جونسون آند جونسون، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستقبل وزيرة الصحة والسكان الشحنات بمطار القاهرة فور وصولها.

وأضاف، أنه في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فإنه من المقرر استقبال لقاح "فايزر" خلال الشهر الجاري، فضلاً عن توزيع مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" خلال الأسبوعين المقبلين بمراكز تلقى اللقاح.

وأشار مجاهد، إلى تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا، حيث تم تجهيز عدد 126 مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، مشيرا إلى أن الحجز يتم عبر الموقع الإلكتروني الخاصة باللقاح، ويتم تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفاً أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر.