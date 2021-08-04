زي النهاردة.. علاء حسين رئيسًا لحكومة جمهورية الكويت المؤقتة في 4 أغسطس 1990

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جمهورية الكويت هي جمهورية شكلها وأعلنها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إثر غزوه للكويت وجعل علاء حسين على رئيسًا لحكومتها، وكان صدام في سياق إعلانه مبررات غزوه الكويت يقول إن أحد أسباب هذا الغزو هو دعم الثورة التي قامت ضد أميرها، وقد تم الإعلان عن تشكيل «حكومة الكويت الحرة المؤقتة» بعد يومين من الغزو، وتحديدًا «زي النهاردة» في 4 أغسطس 1990.

وتألفت هذه الحكومة المؤقتة من 9 شخصيات عسكرية كويتية، وقادها علاء حسين الذي عينه صدام رئيسًا للوزراء، وقد اتهمت حكومة جمهورية الكويت حكام الكويت بانتهاجهم سياسات «صهيونية» و«إمبريالية» معادية للشعب وذلك لغرض تنمية ثرواتهم الشخصية، وكان من أول قرارات الحكومة تشكيل جيش وطني ليتسلم السلطة من الجيش العراقي، كما تم منح الجنسية لجميع المواطنين العرب غير الكويتيين الذين كانوا يقطنون الدولة بغرض العمل، كما حددت يوم 2 أغسطس باسم «يوم النداء» لكي يتم فيه الاحتفال بـ«دخول الجيش العراقي الكويت للمساعدة بالإطاحة بالملكية» على حد وصف البيان غير أنه تم حل الجمهورية في 8 أغسطس عندما أعلن العراق ضم الكويت إليه بناءً على «طلب الحكومة الكويتية» وتم تشكيل إقليم إداري سمى محافظة الكويت في 28 أغسطس 1990 فأصبحت الكويت بذلك- ووفق مارأى صدام- المحافظة التاسعة عشرة للعراق

أما علاء حسين فاسمه كاملا علاء حسين على جبرالخفاجي، وهو مولود في 1948 وهو ضابط سابق في الجيش الكويتي، وقد نشأ في الكويت، وتلقى تعليمه الجامعي في بغداد وحين أسندت له رئاسة حكومة جمهورية الكويت المؤقتة أسند صدام إليه أيضًا في نفس الحكومة منصبي وزير الداخلية ووزيرالدفاع، وبعد حرب الخليج الثانية جرت محاكمة علاء حسين غيابيًا، وحكمت عليه المحكمة الكويتية في 1993 بالإعدام بسبب الخيانة العظمى، وصدر حكم التمييز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمرمع العدو في زمن الحرب وكان علاء حسين بعد حرب الخليج الثانية قد عاش متنقلا ما بين العراق وتركيا والنرويج حتى يناير 2000 عندما عاد إلى الكويت ليثبت أنه لم يكن متعاونًا مع العراق في أثناء الغزو العراقى للكويت وإنما أجبر على قبول رئاسة وزارة الحكومة المؤقتة، وأصدرت محكمة التمييز بالكويت حكمًا عليه بالحبس المؤبد في مارس 2001.