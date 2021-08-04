أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شكك فى كونها امرأة.. بطل أوروبي يرفض فوز عداءة ناميبيا بفضية 200 متر بالأولمبياد

Print
شكك فى كونها امرأة.. بطل أوروبي يرفض فوز عداءة ناميبيا بفضية 200 متر بالأولمبياد شكك فى كونها امرأة.. بطل أوروبي يرفض فوز عداءة ناميبيا بفضية 200 متر بالأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض بطل أوروبا البولندي مارسين أورباس، الاعتراف بفوز العداءة الناميبية كريستين مبوما، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، مطالبا بتوضيح جنسها.

وأحرزت مبوما الميدالية الفضية في سباق مسافة 200 م، ضمن منافسات ألعاب القوى في إطار فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ودعا أورباس عداء المسافات القصيرة، إلى إجراء فحص شامل للعداءة الناميبية «دعها تثبت أنها امرأة!».

واعتبر أورباس أن الرياضية الناميبية البالغة من العمر 18 عاما، بطبيعتها تمتلك مزيجا ذكوريا من الكروموسومات، ومستويات هرمون التستوستيرون أعلى بثلاث مرات من مستويات النساء، ومن هنا جاءت أفضلية مبوما على المشاركات الأخريات في السباق.

وأوضح البولندي، إذا استمرينا في اعتبارها متساوية، فسيكون ذلك غير عادل فيما يتعلق بالعداءات الأخريات اللاتي هم بالتأكيد نساء، ويحظر على الرياضيين الذين لديهم مستوى هرمون تستوستيرون مرتفع، التنافس على مسافات 400 و800 و1500 متر فقط.

يذكر أن كريستين مبوما أهدت أول ميدالية أولمبية لناميبيا منذ 25 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998