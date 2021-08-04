الاختبار الطبي يحسم موقف محمود علاء من المشاركة أمام غزل المحلة

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يحسم الاختبار الطبي الذى يخضع له محمود علاء، لاعب الفريق الكروي الاول بنادى الزمالك، موقفه من المشاركة مع فريقه، امام غزل المحلة فى المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، في المباراة التى يسعي ابناء القلعة البيضاء حسمها لصالحه، من اجل الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز.

وتعرض محمود علاء للاصابة بشد فى العضلة الخلفية فى المباراة الودية التى خاضها الفريق امام مياة البحيرة وفاز بها الزمالك بسبعه أهداف مقابل هدف، حيث يخضع اللاعب خلال الفترة الحالية لبرنامج تاهيلي تحت اشراف طبيب الفريق محمد اسامة.

ومن المنتظر ان يحدد الاختبار الذى يخضع له اللاعب حجم الاصابة التى يعانى منها ومدى استجابته للعلاج تمهيدا للدفع به فى المباريات خلال الفترة المقبلة.