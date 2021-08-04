رسميًا.. أميان الفرنسي يُعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي .. صور

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أعلن نادي أميان الفرنسي إتمام إجراءات التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السنغالي أليو بادجي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلي بعدما توصلت لجنة التعاقدات لاتفاق مع نادي إميان الفرنسي على إعارة بادجي لمدة موسم بنية البيع وذلك خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن بادجي رحب بالانتقال إلى النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة ليتخلص الأهلى من صداع اللاعب لرغبة النادي في الاستفادة من مكانه في القائمة لضم لاعب أجنبى جديد في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أميان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لمهاجم الأهلي أليو بادجي بقميص الفريق الفرنسي، تحت تعليق: «يسعد نادي أميان بالإعلان عن وصول مهاجمهم الجديد!.. ينضم أليو إلى النادي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للموسم القادم من الأهلي المصري».

يذكر أن بادجي أعير الموسم الماضي لنادي أنقرة جوتشو التركي لمدة موسم واحد ورفض النادي التركي تمديد الإعارة وعاد إلى بلاده انتظارا لتحديد مصيره مع الأهلي قبل أن يتوصل النادي لاتفاق مع النادي الفرنسي على ضم اللاعب.