أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رسميًا.. أميان الفرنسي يُعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي .. صور

Print
رسميًا.. أميان الفرنسي يُعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي .. صور رسميًا.. أميان الفرنسي يُعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي .. صور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي أميان الفرنسي إتمام إجراءات التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السنغالي أليو بادجي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلي بعدما توصلت لجنة التعاقدات لاتفاق مع نادي إميان الفرنسي على إعارة بادجي لمدة موسم بنية البيع وذلك خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن بادجي رحب بالانتقال إلى النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة ليتخلص الأهلى من صداع اللاعب لرغبة النادي في الاستفادة من مكانه في القائمة لضم لاعب أجنبى جديد في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أميان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لمهاجم الأهلي أليو بادجي بقميص الفريق الفرنسي، تحت تعليق: «يسعد نادي أميان بالإعلان عن وصول مهاجمهم الجديد!.. ينضم أليو إلى النادي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للموسم القادم من الأهلي المصري».

يذكر أن بادجي أعير الموسم الماضي لنادي أنقرة جوتشو التركي لمدة موسم واحد ورفض النادي التركي تمديد الإعارة وعاد إلى بلاده انتظارا لتحديد مصيره مع الأهلي قبل أن يتوصل النادي لاتفاق مع النادي الفرنسي على ضم اللاعب.

Image

Image

Image

Image

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998