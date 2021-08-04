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100 جنيه في النصف ساعة.. تفاصيل ضبط موظف حول منزله للدعارة في المرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظف و4 فتيات بمنطقة المرج بتهمة تحويل منزله إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الآداب تلقت بلاغا من الأهالي بإدارة موظف لمنزله بمنطقة المرج للأعمال المنافية لـ الآداب فانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم استهداف المنزل وضبط الموظف و4 فتيات وشخص من راغبي المتعة الحرام.

وقالت التحريات إن المتهم استدرج راغبي المتعة للأعمال المنافية للآداب مع الفتيات اللاتي تم ضبطهن مقابل 100 جنيه في الساعة، وتحرر المحضر بالواقعة.

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دعارة- صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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