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الداخلية تكشف ملابسات التحرش بـ سيدة في منطقة هضبة الأهرام

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بـ سيدة في منطقة هضبة الأهرام الداخلية تكشف ملابسات التحرش بـ سيدة في منطقة هضبة الأهرام

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع يتضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى السيدات بمنطقة هضبة الأهرام، وتولت النيابة التحقيق.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «واتس آب» بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، يتضمن تسجيلا من كاميرا مراقبة يحوي قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار».
وأضافت: «بالفحص تم تحديد هوية (المجنى عليها) وبسؤالها أقرت بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى استغاثتها فر هارباً».
وتابعت: «من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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