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أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أوليمبياد طوكيو

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أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أوليمبياد طوكيو أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أوليمبياد طوكيو

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منح الرباع السوري معن أسعد، أول ميدالية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو، بفوزه بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال في فئة وزن 109 كلج.

ورفع أسعد (27 عاما)، 190 كجم خطفا و234 نترا (مجموع 424 كجم)، ليحل ثالثا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم العالمي مسجلا 488 كجم، والإيراني على داودي (441 كجم).

وكانت الميدالية الأولى في عام 1984، عندما حقق المصارع السوري، جوزيف عطية، الفضية في لوس أنجلوس.

وحققت غادة شعاع ميدالية ذهبية في أولمبياد أتلاتنا، عام 1996، في ألعاب القوى (مسابقة السباعي)، بينما كانت آخر الميداليات السورية، هي البرونزية التي حققها ناصر الشامي في الملاكمة بأولمبياد أثينا.

المصرى اليوم

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