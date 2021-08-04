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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبرعاية ودعم منظمة الأمم المتحدة، وشارك كذلك كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، ورئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن، والرئيس اللبناني ميشيل عون، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس وزراء الكويت، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة والمنظمات الدولية والاقليمية ومجموعة كبيرة من وزراء الخارجية لمختلف دول العالم.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، رسالة للشعب اللبناني الشقيق، أوضح فيها أن لبنان الذي كان دائمًا منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدًا مهمًا من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرًا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددًا ليكون مزدهرًا وفريدًا كما نحب أن نراه.

وأكد الرئيس السيسي على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك صباح الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.