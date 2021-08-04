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رئيس جامعة المنيا يجدد الثقة بـ8 قيادات جامعية بالكليات والإدارات

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رئيس جامعة المنيا يجدد الثقة بـ8 قيادات جامعية بالكليات والإدارات رئيس جامعة المنيا يجدد الثقة بـ8 قيادات جامعية بالكليات والإدارات

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أصدر الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، قرارا بتجديد الثقة، وتكليف قيادات جديدة، للقيام بأعمال عمداء كليات والإشراف عليها، وأخري للعمل بالإدارات بالجامعة، حرصا علي عدم وجود فراغ إداري، يعيق انتظام العملية التعليمية.

وقد شمل القرار القيام بأعمال العمداء، بكليات العلوم، والطب البيطري، والزراعة، والطفولة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلي تجديد الثقة بالدكتور هاني العربي، مستشار للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى تسكين الأماكن الشاغرة وكلاء الكليات وروؤساء الاقسام بالكليات.

المصرى اليوم

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