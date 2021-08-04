أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تجديد مغارة السيدة العذراء .. توافد الزوار من كافة ربوع قبل بدء الصوم (صور)

Print
بعد تجديد مغارة السيدة العذراء .. توافد الزوار من كافة ربوع مصر قبل بدء الصوم (صور) بعد تجديد مغارة السيدة العذراء .. توافد الزوار من كافة ربوع قبل بدء الصوم (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، توافد زوار من كافة انحاء محافظات ، خاصة عقب افتتاح مغارة الدير الأثرية به بعد تجديدها مع الاحتفاظ بطابعها الأثري، والتي تمت الأحد، بمقر الدير برئاسة نيافة الأنبا يؤانس، اسقف اسيوط للأقباط الأرثوذكس.

شارك بالافتتاح من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، 14 أسقف هم أصحاب النيافة: الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا ديمتريوس اسقف ملوي، والأنبا أغابيوس اسقف دير مواس ودلجا، والأنبا توماس اسقف القوصية ومير، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا إسحق اسقف طما، والأنبا بيجول اسقف وريزيس دير المحرق، والأنبا أرسانيوس اسقف الوادي الجديد، والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط، والأنبا متاؤس اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير اسقف ابوقرقاص وتوابعها، والأنبا فام اسقف شرق المنيا.

دير السيدة العذراء يقع على جبل يرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 متراً، وعلى بعد 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة أسيوط، في قرية «درنكة»، ويعد آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنه انطلقت رحلة العودة إلى «أورشليم»، وهو واحد من أهم المزارات السياحية والدينية على جبل أسيوط الغربي، يضم مغارة أثرية يرجع تاريخها إلى سنة 2500 قبل الميلاد، وتوجد داخل المغارة كنيسة يرجح أنها أقيمت في نفس المكان الذي أقامت به العائلة المقدسة، وتقام الاحتفالات في شهر أغسطس من كل عام، وهو الذي يحل فيه «صوم العذراء»، من 7 إلى 21 أغسطس، بأمسيات مسائية وقداسات صباحية يومية .

يذكر أن صوم السيدة العذراء، يبدأ كل عام في السابع من أغسطس ويستمر 15 يوما حتي قداس العيد في 22 اغسطس.

المغارة الاثرية للسيدة العذراء بجبل درنكه
المغارة الاثرية للسيدة العذراء بجبل درنكه

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة