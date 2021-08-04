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يشهد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، توافد زوار من كافة انحاء محافظات مصر، خاصة عقب افتتاح مغارة الدير الأثرية به بعد تجديدها مع الاحتفاظ بطابعها الأثري، والتي تمت الأحد، بمقر الدير برئاسة نيافة الأنبا يؤانس، اسقف اسيوط للأقباط الأرثوذكس.

شارك بالافتتاح من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، 14 أسقف هم أصحاب النيافة: الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا ديمتريوس اسقف ملوي، والأنبا أغابيوس اسقف دير مواس ودلجا، والأنبا توماس اسقف القوصية ومير، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا إسحق اسقف طما، والأنبا بيجول اسقف وريزيس دير المحرق، والأنبا أرسانيوس اسقف الوادي الجديد، والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط، والأنبا متاؤس اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير اسقف ابوقرقاص وتوابعها، والأنبا فام اسقف شرق المنيا.

دير السيدة العذراء يقع على جبل يرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 متراً، وعلى بعد 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة أسيوط، في قرية «درنكة»، ويعد آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنه انطلقت رحلة العودة إلى «أورشليم»، وهو واحد من أهم المزارات السياحية والدينية على جبل أسيوط الغربي، يضم مغارة أثرية يرجع تاريخها إلى سنة 2500 قبل الميلاد، وتوجد داخل المغارة كنيسة يرجح أنها أقيمت في نفس المكان الذي أقامت به العائلة المقدسة، وتقام الاحتفالات في شهر أغسطس من كل عام، وهو الذي يحل فيه «صوم العذراء»، من 7 إلى 21 أغسطس، بأمسيات مسائية وقداسات صباحية يومية .

يذكر أن صوم السيدة العذراء، يبدأ كل عام في السابع من أغسطس ويستمر 15 يوما حتي قداس العيد في 22 اغسطس.

المغارة الاثرية للسيدة العذراء بجبل درنكه