محافظ الوادي الجديد يشدد سرعة الانتهاء من سور الوحدة المحلية ببلاط

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شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لسور الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة بلاط، حيث تفقد المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالبشندي.

وشهد الزملوط، أعمال تصنيع السجاد والكليم، ووافق على إقامة صوبة زراعية تبالجمعية ويخرج الناتج لصالح الأيتام والنفع العام.

وأكد على سرعة نقل وإزالة الزرائب من وسط الكتلة السكنية ونقلها لأماكن مخصصة خارج الحيز السكنى.