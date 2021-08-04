أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يقترب من ضم بيرسي تاو فى الإنتقالات الصيفية

Print
الأهلي يقترب من ضم بيرسي تاو فى الإنتقالات الصيفية الأهلي يقترب من ضم بيرسي تاو فى الإنتقالات الصيفية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت مفاوضات لجنة التعاقدات بالنادى الاهلي، بقيادة امير توفيق ، مع الجنوب افريقي بيرسي تاو، لاعب برايتون الانجليزي الحالي، وصن داونز السابق، انفراجه كبيرة، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات خلال الساعات الماضية مع اللاعب بسبب الامور المالية.

واستقر المطاف داخل النادى الاهلي على بيع اليو ديانج لاعب وسط الفريق، و الذى تلقي العديد من العروض الاوروبية، على راسها من جالاتا سراي التركي، مقابل 8 مليون و 700 الف دولار ، وهو الامر الذى سيسهل من عمليه التعاقد مع بيرسي تاو، حيث طلب موسميانى المدير الفنى للاهلي التعاقد مع نجم صن داونز السابق، لافتا الى انه سيكون اضافه قوية للفريق.

ووجد مسوؤل الاهلي صعوبات فى المفاوضات مع اللاعب وكذلك ناديه الانجليزي بسبب المقابل المادى ، حيث استرط برايتون الحصول على 3 ملايين يورو، فضلا عن المقابل المادي الذى سيتقاضاه اللاعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998