الأهلي يقترب من ضم بيرسي تاو فى الإنتقالات الصيفية

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شهدت مفاوضات لجنة التعاقدات بالنادى الاهلي، بقيادة امير توفيق ، مع الجنوب افريقي بيرسي تاو، لاعب برايتون الانجليزي الحالي، وصن داونز السابق، انفراجه كبيرة، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات خلال الساعات الماضية مع اللاعب بسبب الامور المالية.

واستقر المطاف داخل النادى الاهلي على بيع اليو ديانج لاعب وسط الفريق، و الذى تلقي العديد من العروض الاوروبية، على راسها من جالاتا سراي التركي، مقابل 8 مليون و 700 الف دولار ، وهو الامر الذى سيسهل من عمليه التعاقد مع بيرسي تاو، حيث طلب موسميانى المدير الفنى للاهلي التعاقد مع نجم صن داونز السابق، لافتا الى انه سيكون اضافه قوية للفريق.

ووجد مسوؤل الاهلي صعوبات فى المفاوضات مع اللاعب وكذلك ناديه الانجليزي بسبب المقابل المادى ، حيث استرط برايتون الحصول على 3 ملايين يورو، فضلا عن المقابل المادي الذى سيتقاضاه اللاعب.