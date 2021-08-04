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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11162.38 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11162.38 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11162.38 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 46.38 نقطة ليقفل عند مستوى 11162.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، والأندلس، والعبداللطيف؛ الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة صافولا، وسويكورب وابل ريت، وسدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وباعظيم؛ فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.54%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسويكورب وابل ريت، والجزيرة، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وسابتكو، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 197.25 نقطة ليقفل عند مستوى 24699.86 نقطة، وبتداولات بلغت 79 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 695 ألف سهم تقاسمتها 2306 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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