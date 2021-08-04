الصين تعاقب المقصرين في مواجهة كورونا.. وإغلاق تام لمنع الدخول والخروج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الصين أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا منذ ظهوره قبل عام ونصف، والتي تصاعدت مع ظهور عشرات الحالات حول البلاد، مما أدى إلى إغلاق إحدى المدن، في حين أصدر الحزب الشيوعي الصيني قائمة تضم أسماء المسؤولين المقصرين في مواجهة انتشار الفيروس تمهيدا لتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.

وقال تقرير لمحطة «إيه بي سي» نيوز الأمريكية، اليوم، إن الشعب الصيني عاش مفترضا أن بلاده خالية من الوباء، غير أنه جرى احتواءه منذ البداية من خلال وضع ضوابط مشددة على الحدود وفرض تدابير وقائية تتمثل في التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، مما أدى إلى التخلص من أي بادرة قد تؤدي إلى انتشار الفيروس في ذلك الحين.

وذكر التقرير أن البلاد تعيش حالة التأهب القصوى مع ظهور حالات إصابة لها علاقة بمدينة نانجينج الشرقية.

إحدى الممرضات فى مراكز التطعيم بلقاحات كورونا فى الصين - صورة أرشيفية

وسجلت الصين 71 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وقعت بسبب انتشار الفيروس محليا اليوم الأربعاء، وكان أكثر من نصفهم في إقليم جيانجسو الساحلي وعاصمته مدينة نانجينج.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الجماعية أظهرت إصابة حالات جديدة في مدينة وهان التي شهدت أولى إصابات كوفيد-19 في أواخر عام 2019

وتبين أن هناك درجة عالية من التشابه مع الحالات التي اكتشفت في إقليم جيانجسو، حيث لفت التقرير إلى أن سلالة «دلتا» التي ظهرت أول الأمر في الهند، هي المسؤولة عن وقوع تلك الإصابات.

وظهرت بؤرة ساخنة أخرى لـ«كوفيد-19» في مدينة زانججيانجي، بالقرب من المنحدرات الصخرية والكهوف والغابات والشلالات والتي كانت مصدر الإلهام في المناظر الطبيعية التي تميزت بها أفلام «الأفتار».

- صورة أرشيفية

وفرضت السلطات «إغلاقا تاما»على المدينة ومنعت الناس من مغادرة منازلهم، في حين حذر المسؤولون من مغادرة المدينة ومن خروج سكانها أو الأجانب السائحين فيها .

وأصدرت اللجنة التأديبية التابعة للحزب الشيوعي الصيني قائمة بالمسؤولين المحليين الذين لم يؤدوا واجبهم إجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه حيث تقرر توقيع العقاب عليهم.