أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

دجلة يستقر على عاطف وهلال لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي

Print
دجلة يستقر على عاطف وهلال لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي دجلة يستقر على عاطف وهلال لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر عبد الباقي جمال، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى وادي دجلة، على الدفع بمحمد هلال، لاعب وسط الفريق أساسيا، فى المباراة التى ستجمع بين فريقه مع الاهلي، عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

وغاب اللاعب عن وادي دجلة لمدة 5 شهور، بسبب الاصابة فى العضلة الخلفية، حيث كانت اخر مباراة شارك بها مع وادي دجلة امام بيتروجت فى كاس التى اقيمت فى مارس الماضي وخسرها الفريق بهدف مقابل لاشيئ فى كاس مصر

واستقر الجهاز الفنى لودي دجلة على الدفع بمحمد عبد المنصف فى حراسة المرمي، ويتكون التشكيل الأساسي من: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا، إسحاق يعقوب، محمد عبد العاطي، بسام وليد، حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد هلال.

ويسعي وادي دجلة لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي فى ظل رغبته فى الحفاظ على مكانه فى جدول الدورى و الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021