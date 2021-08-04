دجلة يستقر على عاطف وهلال لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي

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استقر عبد الباقي جمال، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى وادي دجلة، على الدفع بمحمد هلال، لاعب وسط الفريق أساسيا، فى المباراة التى ستجمع بين فريقه مع الاهلي، عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

وغاب اللاعب عن وادي دجلة لمدة 5 شهور، بسبب الاصابة فى العضلة الخلفية، حيث كانت اخر مباراة شارك بها مع وادي دجلة امام بيتروجت فى كاس مصر التى اقيمت فى مارس الماضي وخسرها الفريق بهدف مقابل لاشيئ فى كاس مصر

واستقر الجهاز الفنى لودي دجلة على الدفع بمحمد عبد المنصف فى حراسة المرمي، ويتكون التشكيل الأساسي من: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا، إسحاق يعقوب، محمد عبد العاطي، بسام وليد، حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد هلال.

ويسعي وادي دجلة لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي فى ظل رغبته فى الحفاظ على مكانه فى جدول الدورى و الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني