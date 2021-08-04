قبل انطلاق الموسم الجديد.. 5 نجوم من يوفنتوس يمكنهم تخفيف العبء عن رونالدو

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عزز كريستيانو رونالدو من هيمنته على البطولة الأوروبية الموسم الماضي حيث واصل تألقه الاستثنائي في تسجيل الأهداف مع يوفنتوس. إلى جانب لقب كأس إيطاليا، كان تسجيل كريستيانو رونالدو البالغ 36 هدفًا أحد الإيجابيات القليلة للسيدة العجوز في موسم 2020-21.

أنهى النجم البرتغالي الموسم بصفته هداف الدوري الإيطالي ويوفنتوس، لكنه افتقر إلى دعم كبير من زملائه في الفريق. سيتعين تغيير هذا في موسم 2021-22 القادم إذا كان يوفنتوس سيستعيد مكانته على قمة كرة القدم الإيطالية.

بعد موسم مُخيب بشكل كبير الموسم الماضي، أعاد يوفنتوس تعيين المدرب السابق ماسيميليانو أليجري لولاية ثانية في النادي. من المؤكد أن الإيطالي يأمل في الحصول على المزيد من لاعبيه حيث يتطلع إلى غرس الإبداع والصلابة على بطل إيطاليا 36 مرة.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبي يوفنتوس الذين يمكنهم تخفيف العبء عن كريستيانو رونالدو الموسم المقبل.

5- خوان كوادرادو:

اتخذ الكولومبي مركز الظهير الأيمن بعد مجموعة من العروض الرائعة ليوفنتوس، خاصة في الثلث الأخير.

يعتبر خوان كوادرادو حاليًا واحدًا من أفضل لاعبي الظهير الهجومي في كرة القدم العالمية وعزز من إنتاجه الهجومي الموسم الماضي. في 40 مباراة على مدار موسم 2020-21، سجل كوادرادو 18 تمريرة حاسمة، إلى جانب هدفين. وشمل ذلك 10 تمريرات حاسمة في موسم دوري الدرجة الأولى وستة تمريرات حاسمة من نفس العدد من المباريات في موسم دوري أبطال أوروبا 2020-21.

على الرغم من أن كوادرادو حساس في المركز الثالث الدفاعي، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أظهر تحسنًا ملحوظًا الموسم الماضي. سيعيد الكولومبي بالتأكيد دوره كظهير أيمن في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم.

4- ألفارو موراتا:

من المقرر أن يشرع ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد المعار، في فترة الإعارة الثانية في ملعب أليانز لينضم إلى كريستيانو رونالدو مرة أخرى.

في 44 مباراة في جميع المسابقات في موسم 2020-21، أحرز الإسباني 20 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة. وجاء موراتا في المرتبة الثانية بعد كريستيانو رونالدو في مخططات يوفنتوس التهديفية الموسم الماضي والثاني في قائمة التمريرات الحاسمة بين زملائه في يوفنتوس.

مدد الإسباني سلسلة أهدافه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 التي اختتمت مؤخرًا، حيث سجل 6 مباريات في البطولة القارية، وسجل موراتا ثلاثة أهداف حاسمة. كان له دور فعال في وصول إسبانيا إلى نصف النهائي، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 ضد إيطاليا قبل أن يخسر لاروخا بركلات الترجيح.

يأمل أنصار يوفنتوس في الحصول على أداء قوي ومتسق من ألفارو موراتا عندما يصطف إلى جانب كريستيانو رونالدو للبيانكونيري في موسم 2021-22.

كما طور اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تفاهمًا جيدًا مع كريستيانو رونالدو داخل الملعب.

3- ليوناردو بونوتشي:

كانت إحدى نقاط الضعف الرئيسية ليوفنتوس في موسم 2020-21 هي هشاشته في الدفاع، حيث استقبلت شباكه أكثر من هدف واحد في مباراة في المتوسط في التقويم الكروي.

شهد توقيع دفاع يوفنتوس القياسي، ماتيس دي ليخت، بداية صعبة في ملعب أليانز بعد سلسلة من العروض السيئة في موسمه الأول مع النادي. هذا يجعل دور ليوناردو بونوتشي في قلب دفاع يوفنتوس مهمًا للغاية.

عزز اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا من مكانته بعد تألقه الدفاعي الممتاز في بطولة أوروبا 2020. كان بونوتشي ترسًا حيويًا في حملة إيطاليا الأوروبية التي لا تُنسى وسيكون بلا شك أحد الأسماء الأولى في تشكيلة يوفنتوس الموسم الجديد.

يشاع أن النصف الأفضل لبونوتشي، جورجيو كيليني ، يتجه نحو الخروج بعد 16 عامًا في النادي. هذا سيجعل بونوتشي الشخص الأكثر خبرة وكذلك الشخصية المحورية في خط دفاع يوفنتوس في الموسم المقبل.

في حين أن أمثال ديبالا وكيزا وموراتا سيخففون عبء تسجيل الأهداف على كريستيانو رونالدو، سيتطلع ليوناردو بونوتشي لإغلاق خط الدفاع.

2- باولو ديبالا:

كان الأرجنتيني أحد لاعبي يوفنتوس الأساسيين منذ وصوله إلى النادي في عام 2015. ومع ذلك، فقد حظي بشعبية تحت قيادة أسطورة يوفنتوس والمدير السابق، أندريا بيرلو، في موسم 2020-21.

ارتدى باولو ديبالا خطوط يوفنتوس السوداء والبيضاء في 26 مناسبة فقط في موسم 2020-21، عشرة منهم قادمون من مقاعد البدلاء. لم تساعده أيضًا إصاباته المتكررة، حيث تم استبعاده من الملاعب لأكثر من شهرين.

على الرغم من مستواه الأخير، فإن جودة باولو ديبالا لا يمكن أحد أن يُقلل منها، حيث لا يزال أحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم العالمية. في 254 مباراة مع يوفنتوس خلال فترته التي دامت ستة سنوات في النادي، شارك باولو ديبالا بشكل مباشر في 141 هدفًا (100 هدف، 41 تمريرة حاسمة).

أصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أول لاعب غير أوروبي يسجل 100 هدف ليوفنتوس عندما هز الشباك أمام ساسولو في موسم 2020-21 بالدوري الإيطالي. وصل إلى هذا الإنجاز إلى جانب كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفه رقم 100 للنادي في نفس المباراة.

1- فيديريكو كييزا:

سيكون فيديريكو كييزا الحاصل على الميدالية الذهبية في يورو 2020 أحد أهم رجال يوفنتوس في الثلث الأخير من الموسم الحالي.

في سن 23 عامًا، كان كييزا يمتلك بالفعل نسبًا وفخامة هائلة، حيث ظهر بأدائه الرائع في يورو 2020. لم يبدأ الجناح مغامرة إيطاليا الأوروبية في التشكيلة الأساسية، لكنه مع مرور الوقت استطاع حجز مكان له في التشكيلة الأساسية.

يعتبر كييزا الآن أحد أكثر المهاجمين موهبة في القارة، حيث يشاع أن مجموعة من الأندية الكبيرة مثل تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ حريصة على توقيع اللاعب الشاب. ومع ذلك، يبدو من المرجح أن يظل كييزا في ملعب أليانز، حيث يُنظر إليه على أنه قائد خط هجوم يوفنتوس لسنوات عديدة قادمة.

كان اللاعب المعار من فيورنتينا مثيرًا للإعجاب في أول ظهور له موسم 2020-21 في يوفنتوس بعد انضمامه إلى النادي في فترة إعارة لمدة عامين تنتهي في نهاية الموسم المقبل. في 43 مباراة مع البيانكونيري في جميع المسابقات الموسم الماضي، شارك كييزا بشكل مباشر في 24 هدفًا (14 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة).

يتطلع كييزا للبناء على ما قدموا في الموسم الماضي مع ناديه ومنتخب إيطاليا، حيث سيشارك كريستيانو رونالدو في تعزيز عودة يوفنتوس إلى قمة كرة القدم الإيطالية.