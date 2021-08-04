إتهمتها الجامعة بالتجاوز في حق «العميد».. وبرأتها المحكمة

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار معاقبة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات الحكومية بعقوبة اللوم، من تهمة مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية المتمثلة في تجاوزها في حق عميد الكلية..
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
قالت المحكمة أنه ثبت لديها أن الطاعنة صدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له على غير سند من الواقع أو القانون .
وأضافت المحكمة أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن .