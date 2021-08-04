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إتهمتها الجامعة بالتجاوز في حق «العميد».. وبرأتها المحكمة

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إتهمتها الجامعة بالتجاوز في حق «العميد».. وبرأتها المحكمة إتهمتها الجامعة بالتجاوز في حق «العميد».. وبرأتها المحكمة

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار معاقبة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات الحكومية بعقوبة اللوم، من تهمة مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية المتمثلة في تجاوزها في حق عميد الكلية..

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

قالت المحكمة أنه ثبت لديها أن الطاعنة صدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له على غير سند من الواقع أو القانون .

وأضافت المحكمة أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن .

المصرى اليوم

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