أسرة توافق أن يكون مدفن نجلها مكان مصرعة لصعوبة استخراج الجثة (تفاصيل صادمة)

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، صاحب منزل بإحدى قرى مركز أولاد صقر توفي داخله سائق إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانهيار حفرة على شخص أثناء التنقيب عن الآثار، داخل منزل بأحدي قرى المركز.

وبفحص موقع الحادث تبين صعوبة استخراج الجثة، وأن مواصلة أعمال الحفر لاستخراجها من أسفل أنقاض المنزل يعرض المنزل والمنازل المجاورة للخطر، وتم موافقة أسرة المتوفي على أن يكون ذات المكان مدفنه.

وكانت نيابة أولاد صقر برئاسة محمد عوض، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قد صرحت بدفن جثة سائق توك توك «ر. ع» بذات المنزل الذي انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار به، وذلك لتعذر استخراج الجثة، وقررت النيابة آنذاك ضبط وإحضار لصاحب المنزل والمشتركين معه في التنقيب عن الآثار، وتولت النيابة التحقيقات .