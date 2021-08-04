أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

« النواب» تهنىء «كيشو» بالبرونزية الثالثة لمصر في اولمبياد «طوكيو»

Print
«رياضة النواب» تهنىء «كيشو» بالبرونزية الثالثة لمصر في اولمبياد «طوكيو» « النواب» تهنىء «كيشو» بالبرونزية الثالثة لمصر في اولمبياد «طوكيو»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة للاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم كيشو، الذي حصل على الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في دورة الالعاب الاوليمبية في طوكيو

.و قال «حسين» في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ،أن حصول كيشو على الميدالية الثالثة، دليل على أن الشباب المصري قادر على رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية .

واضاف ان هؤلاء الابطال يقدموا الدليل على ان الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصري اذا ما توافرت الاراده القويه والاداره الجيده خاصه وان الدوله سخرت كل امكانياتها لتحقيق انجازات رياضية مصريه في هذه الدوره الاوليمبية.

وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب ارتيم سيركوف في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي والثالثة لكيشو في المصارعة.

وتشارك في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية، حيث يتنافسون في 27 منافسة ضمن 23

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة