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تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة للاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم كيشو، الذي حصل على الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في دورة الالعاب الاوليمبية في طوكيو

.و قال «حسين» في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ،أن حصول كيشو على الميدالية الثالثة، دليل على أن الشباب المصري قادر على رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية .

واضاف ان هؤلاء الابطال يقدموا الدليل على ان الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصري اذا ما توافرت الاراده القويه والاداره الجيده خاصه وان الدوله سخرت كل امكانياتها لتحقيق انجازات رياضية مصريه في هذه الدوره الاوليمبية.

وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا ارتيم سيركوف في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي والثالثة لكيشو في المصارعة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية، حيث يتنافسون في 27 منافسة ضمن 23 رياضة