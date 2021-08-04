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انتظام صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي

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انتظام صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي انتظام صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي

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اكد بنك ناصر الاجتماعي انتظام عملية صرف معاشات شهر اغسطس بفروع البنك المختلفة ومنافذ الصرف وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه قد أصدر تعليماته بناء على تعليمات السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر اغسطس من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات حيث تم الصرف من داخل الفروع باجمالي مبلغ 269مليون و974الف جنيه والصرف من خلال شركة فوري بقيمة 7مليون و338الف جنيه بينما تمت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64مليون و175الف جنيه بينما السحب من ماكينات الصراف اللآلي الخاصة بالبنوك الاخري بمبلغ 195مليون جنيه.

واوضح عشماوي انه في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع مع الحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم قام البنك بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية يتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافذ الشركة مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة” هذا بالإضافة إلى توافر مندوبين صرف مزود بماكينات صرف فورى امام الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع.

واكد عشماوي على حرص البنك على اتاحة اكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي «ATM»سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري هذا بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا.

المصرى اليوم

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