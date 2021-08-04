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كارتيرون يفاضل بين فتوح وعبد الشافي للمشاركة أمام غزل المحلة

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كارتيرون يفاضل بين فتوح وعبد الشافي للمشاركة أمام غزل المحلة كارتيرون يفاضل بين فتوح وعبد الشافي للمشاركة أمام غزل المحلة

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يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى ، التشكيل الامثل الذى سيخوض به مواجهة غزل المجلة ، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدورى الممتاز، حيث يسعي ابناء القلعة البيضاء لتحقيق الفوز والحفاظ على قمه بطولة الدورى الممتاز، و يفاضل باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للفريق، بين الثنائي احمد فتوح، ومحمد عبد الشافي، للدفع باحدهما فى مركز الظهير الايسر فى التشكيل الاساسي للزمالك

ويرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي نظرا للمستوي المميز الذي يقدمه مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات الأخيرة بالدوري قبل فترة التوقف الطويلة الحالية، في حين ان الجهاز المعاون يرغب في الدفع بفتوح لاستغلال مشاركته في الاوليمبياد مؤخرا واحتكاكه الدولي بمباريات قوية

ياتى ذلك فى ظل استبعاد عبد الله جمعه من حسابات الجهاز الفنى بسبب الازمات المتكررة للاعب خلال الفترة الماضية ، وغيابه اكثر من مرة عن التدريبات الجماعية و هو الامر الذى ازعج الجهاز الفنى من اللاعب

المصرى اليوم

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