تنفيذي كفرالشيخ يخصص أراضي لإقامة مشروعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على التصديق على 15 قراراً لإقامة مشروعات خدمية خلال الجلسة السابقة، وتمت الموافقة على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام خلال انعقاد المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان شريف عبدالباري، المستشار العسكري، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ ،والمهندسة عايدة ماضي ،السكرتير العام المساعد، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق محافظ كفر الشيخ على تخصيص 804 متراً بناحية قرية أبوالجدايل بميت الديبة بقلين لإقام ملعب عليها، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الوحدة المحلية بقرية سنديون على مساحة 105 متر لإقامة مكتب بريد بفوه.

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة والذي يشمل 15 قراراً خاصا بالموافقة على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية للنفع العام ومنها محطات صرف صحي، وإنشاء مدارس، وإنشاء مباني للوحدات المحلية ،وتخصيص مساحات لإقامة مراكز طبية، تغيير مسميات لبعض العزب ،وبعض مشاريع ذات النفع العام بدائرة المحافظة.

منها قرار التخصيص رقم ١٢١١٥ بشأن إنشاء مدرسة عمر شلبي الاعدادية بحوض العمدة بناحية خليج قبلى، مركز مطوبس من مساحة ١٧٥٠م٢ إلى مساحة ١٧٧٧،٨٣م٢،،وتعديل قرار التخصيص رقم ٧٦٩٤ لسنة ٢٠١٥ من اقامة مجمع ادارات مختلفة إلى إقامة إدارة تعليمية لمدينة سيدى غازى، وتعديل المساحة من ٤٨١م٢ إلى ٤٧٥،٥٥م٢ طبقاً لرفع هيئة الأبنية التعليمية ،وتخصيص مساحة ستة قراريط لإقامة وحدة صحية بحوض البطاط الشرقى، نمرة ٦ بناحية قرية المطارقة، التابعة لقرية الربع، مركز بلطيم ،وتخصيص مساحة ٤٣٥٠م٢ أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لمدينة مسير، لإنشاء مبنى جديد للوحدة وحملة ميكانيكية ومخازن واستراحة وجراج بمعدات المدينة، ووافق على تغيير مسمى عزبة توفيق خليل التابعة لقرية كفر المرازقة، مركز قلين إلى عزبة حسن جودة ،وتعديل قرار التخصيص الصادر ،ليكون بدون مقابل حق الانتفاع وبدون أي رسوم بالمواقع الأربعة الخاصة بشركة ترانس جاز بمركز ومدينة بلطيم.

كما تم التصديق على قرار تعديل بعض بنود المذكرة المتضمنة إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الاراضى للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم طبقاً للمذكرة المعروضة ،وتخصيص مساحة ٢٥٧٠م٢ الخاصة بالمركز الطبى ببيلا منها ١٣٠٠ م٢ للمركز الطبى و١٢٧٠م٢ لمشروعات ذات نفع عام تحتاجها الوحدة المحلية ببيلا، كما وافق على استغلال مساحة خمسة أفدنة لإقامة خلاطة أسفلتيه ومعدات وورش وبناء مكاتب بصفة مؤقتة شمال الطريق الدولى الساحلى بحوض بريت الكبارين، زمام جمعية العياش الزراعية، مركز البرلس ،كما تم التصديق على قرار استغلال مساحة ٢ فدان لبعض الاعمال الاسفلتية بناحية بلطيم في المدة ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٢٩ .

وفي إطار مبادرة حياة كريمة بتطوير قرى الريف المصرى، بنطاق قرى مركز مطوبس، تم التصديق على تخصيص مساحة ١٢ط _ ٥ف لإنشاء محطة معالجة صرف صحى بعزبة الفار التابعة للوحدة المحلية ببنى بكار وهى أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة ٦٤٠م٢ لإنشاء محطة رفع بقرية الملاوح التابعة للوحدة المحلية بالبصريات وهى أرض أملاك دولة لاستغلالها في إنشاء محطة رفع صحى، وتخصيص مساحة ٤٠٠ م٢ لإنشاء محطة صرف صحى بقرية المنشية القبلية التابعة للوحدة المحلية ببنى بكار وهى ارض أملاك دولة، وتخصيص مساحة ٥٠٠م٢ لإنشاء محطة رفع صرف صحى، بقرية جزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، وتخصيص مساحة ٢٨٦م٢ لإنشاء محطة رفع صحى بقرية خان الجن التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء.

كما تم التصديق على قرار سحب قرار التخصيص بشأن تخصيص مساحة ١ فدان و١٠ قراريط لإقامة كليه شريعه اسلاميه وإعادة التخصيص للمنفعة العامة إلى هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة فكرية ومجمع مدارس متميز «ابتدائي اعدادي ثانوي» بإدارة بيلا التعليمية ،وتخصيص قطعة أرض بمساحة ١١٠٠م٢ بمدينة دسوق، طريق فوه، امان مدرسة جمال عبدالناصر، لإقامة برج إسكان استثماري عليها بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق بكفر الشيخ، والتصديق على قرار إطلاق اسم الجندي المجند خالد حمدي حامد على المدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة ادارة غرب كفر الشيخ وذلك تخليداً لذكراه، ووافق على تجديد قرار التخصيص رقم ١٢٦٠ لسنة ٢٠١٩ لإقامة محطة صرف صحى لقرية الهمة، مركز بيلا.