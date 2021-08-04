«الزراعة» تشن حملات مكبرة لضبط مصانع الأعلاف المخالفة بمختلف المحافظات

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأربعاء، الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، مشددًا على ضرورة مواصلة حملات الرقابة والتفتيش المفاجئ الذي يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لضبط إيقاع صناعة الاعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفي جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية، والواجب تسجيلها بوزارة الزراعة سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة إنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بمحافظة البحيرة يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، موضحًا أن لجنة مشكلة من القطاع والمركز قامت بمداهمة المصنع، وتم التحفظ على 585 طن من أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة كانت تعد لاستخدامها في تصنيع الأعلاف.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إن لجنة آخرى قامت بمداهمة مخزن لبيع بعض إضافات الأعلاف بمحافظة الجيزة ويقوم بالإعلان عن منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أن محل الإتجار غير مرخص وبه كميات 50 لتر من إضافات أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

وأوضح «سليمان» أن هناك أيضًا لجان أخرى مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات زراعة أسيوط، ومرسى مطروح، والنوبارية بإجراء تجارب تشغيل لخطوط تصنيع الأعلاف للتأكد من مدى تجانس مخاليط الأعلاف الناتجة في 12 مصنع مع سحب العينات وتحليلها في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وهو معمل مرجعى معتمد.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلى أنه تم إعدام 10 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية التي إستوردت على أساسها، كما تم تسجيل 121 تسجيلة لمخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين تجديد وأول مرة وإصدار 20 ترخيص تشغيل لمصانع أعلاف ما بين تجديد وأول مرة خلال الأسبوع الماضى.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681 - 01558626682).