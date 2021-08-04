«غنيم»: بني سويف رابع محافظات الجمهورية في معدل توريد القمح المحلي 2020/2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على جهود مديريتي التموين والزراعة واللجنة المشرفة على منظومة توريد الأقماح المحلية لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام والذي توج بحصول المحافظة على المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في معدل توريد القمح هذالموسم، لافتاً إلى إجمالي الكميات المحلية التي تم توريدها من القمح بلغت 236 ألفا و923 و265 طناً بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء الموسم في 15 من أبريل الماضي واستمر حتى 15 شهر يوليو الماضى

من جانبه تقدم المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين بالشكر للمحافظ«د.محمد هاني غنيم»لدعمه الدائم ومتابعته المستمرة لموسم حصاد القمح منذ بدايته حتى نهايته على مدار 3 أشهر ،وكذلك المتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتي تم تخصيصها لاستيعاب أكثر من 230 ألف طن موزعة موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة،مشيرا إلى أن بني سويف قد تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية أن تكون ضمن قائمة المحافظات الأعلى في معدلات التوريد،حيث احتلت المحافظة المركز الرابع في معدل التوريد بعد محافظات (الشرقية ،المنيا والبحيرة ) على الترتيب

فيما أضاف المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية وصلت إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، حيث تم توريد أكثر من 236 ألف طن بزيادة 37 ألف طن عن المستهدف الذي قدر بنحو 200 ألف (بنسبة 118% من المستهدف)

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد قرر تشكيل لجنة للإشراف على أعمال نوريد القمح ،برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء ،والتي تولىت الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة