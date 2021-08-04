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إصابة ربة منزل ونجلها في مشاجرة بالقناطر الخيرية

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إصابة ربة منزل ونجلها في مشاجرة بالقناطر الخيرية إصابة ربة منزل ونجلها في مشاجرة بالقناطر الخيرية

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القت مباحث القليوبية القبض على عاطل في القناطر الخيرية لإتهامه بإشعال النيران في محيط منزل بسبب الخلاف على ملكيته ما ادى إلى اصابة ربة منزل ونجلها كانا داخل المنزل وتحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبسه 4 ايام وسؤال شهود العيان وصاحب المنزل والإستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بوجود حريق بمحيط منزل وإصابة ربة منزل ونجلها بسبب قيام عاطل بالاستيلاء على المنزل بدون وجه حق من والد وزوج المجني عليهما وقيامه بإشعال النيران في محيط المنزل لمنعهما من الإقتراب للمنزل

وبالانتقال والفحص تبين ان هناك خلاف على ملكية المنزل بين زوج ووالد المجني عليهما مع المتهم الذي إستولي على المنزل منذ فترة وفشلت كل محاولات إخراجه منه بعد إدعائه مليكته على خلاف الحقيقة مما تسبب في قيام المتهم بإشعال البنزين حول المنزل خلال تواجد المجني عليهما حيث إصيبا بحروق شديدة وتم نقلهما لإحدي المستشفيات بالقاهرة لإسعافهما

كما تبين ان المنزل إشتراه «م ر» بالمعاش بعقود رسمية مسجله بالشهر العقاري وبالطرق القانونية ليفاجأ بقيام المتهم «ا م ع»بالتهجم على المنزل والإستيلاء عليه والإقامة به مما دعا صاحب المنزل الاول باللجوء للشرطة والجهات القضائية وتحرير المحضر 7337 مركز شرطة القناطر لطرده ويوم الواقعة فوجئ صاحب المنزل«الاول» بحفظ المحضر وقام المتهم بمحاصرة المنزل بإلقاء البنزين بمحيطه وإشعال النيران به فأصيبت الزوجة والابن وتمكنت الاهالى من السيطرة على النيران ونقلهما للمستشفى

المصرى اليوم

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