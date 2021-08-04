اول منصة الكترونية لتسويق الاثاث المنزلي ... بمنتجات و تصميمات مصرية

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انطلقت اول منصة رقمية مصرية لتسويق الاثاث الكترونيا من خلال الاعتماد علي تلبية احتياجات المستهلكين في مصر من كافة انواع الاثاث بمختلف موديلاته و اشكاله الكترونيا .

وقال احمد امين الرئيس التنفيذي للمنصة انها تعد الاولي المتخصصة في هذا المجال ، مشيرا الي انها تعتمد علي منتجات محلية الصنع " مصرية " بنسبة 95 % فضلا عن الاعتماد علي تصميمات خاصة بمهندسين مصريين لتلبية احتياجات المستهلك الذي اصبح يسعي الي تجديد منزله بوتير اسرع بكثير مما كان عليه الوضع في السابق .

واوضح امين في تصريحات لـ" المصري اليوم " ان السوق المصري اصبح حاليا يتقبل فكرة التسوق الالكتروني في قطاع يبدو جديد وهو " الاثاث" خاصة ان الاتجاه التقليدي لدي المستهلك المصري كان يعتمد علي النزول الي مختلف الاسواق و استعراض الجديد لتحديد اي من المنتجات التي سيقوم بشرائها و لكن من خلال منصة الكترونية و احدة استطاعت توفير عدد كبير من المنتجات و بجودة مضمونة حيث تقدم المنصة ضمانات كافية ليكون المنتج كما هو في الصورة و هو احد اهم المعوقات التي يواجهها التسويق الالكتروني وهي ثقة المستهلك في المنتج الموجود علي المواقع الالكترونية .

وفيما يتعلق باليات الدفع قال امين ان احد التطورات التي يشهدها السوق المصري هو اتجاه المستهلك حاليا الي التوسع في اليات السداد الالكتروني سواء من للسداد الفوري او حتي دفع الاقساط وهو ما يساهم في تنشيط سوق التسويق الالكتروني بصفة عامة .

واشار الي ان هناك زيادة تصل لنحو 5 اضعاف في عمليات التسيوق الالكتروني نتيجة زيادة ثقافة التسوق و الثقة في المنتجات المطروحة " الكترونيا " .

وحول تكلفة المنتجات مقارنة بالسوق التقليدي قال ان المنتجات المتوافرة الكترونيا اقل في التكلفة بنسبة تصل الي 30 % وارجع هذا الي ان المحال التجارية التقليدية خاصة في مجال الاثاث تحتاج الي مساحات كبيرة و تكلفة ايجارية مرتفعة فضلا عن وجود تكاليف اخري و مصروفات تؤدي الي زيادة الاسعار مع عدم القدرة علي تقديم موديلات كثير من كافة انواع الاثاث نظرا للمساحة المتاحة علي عكس المنصة الالكترونية و التي توفر مساحات لا متناهية . وقال ان المنصة الالكترونية تعادل مول تجاري كامل