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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة المستوى الرابع بكلية الزراعة يونيو ٢٠٢١

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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة المستوى الرابع بكلية الزراعة يونيو ٢٠٢١ رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة المستوى الرابع بكلية الزراعة يونيو ٢٠٢١

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اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة المستوى الرابع بكلية الزراعة دور يونيو ٢٠٢١.

وأعلن الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية أن أوائل الأقسام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف هم: فاطمة محمد خلاف (قسم التكنولوجيا الحيوية)، أحمد إبراهيم التراسى (المحاصيل)، فارس محمد عبدالفتاح (الصناعات)، زينب أشرف القرواش (البساتين)، عمرو يعيد بسيونى (الهندسة)، محمود مبروك عبدالغفار (المبيدات)، أحمد ناصر مبارك (الاقتصاد)، سمية عبدالعزيز على (الزراعى)، أسماء عاطف أحمد (انتاج الدواجن)، هند علوان أمين (حشرات)، شروق شوقى عبداللطيف (أمراض النبات)، إيمان السيد جاد (انتاج حيوانى)، وجهاد سامح محمد (إرشاد) بتقدير جيد.

المصرى اليوم

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