«الزراعة»: اعتماد 41 مليون جنيه لتمويل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 5 محافظات

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وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 5 محافظات (سوهاج- الغربية- الشرقية- البحيرة- دمياط).

وقال «القصير» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المراكز طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى بها للقطاع الخاص.

وأضاف وزير الزراعة إنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، موضحًا إنه تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، إنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج.

وأوضح «الصياد»، أن التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه بذلك التمويل يصبح جملة ما تمت الموافقة على تمويله 305 ملايين جنيه يستفيد منها 127 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، مناشدًا أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكترونى مع القطاع على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

بينما أكد الدكتور عبدالرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.