غلق 44 منشأة طبية خاصة مخالفة في المنوفية

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق 44 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة لمخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشأة الطبية، مشدداً على الغلق وعدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات بالمرور الميداني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية «إدارة العلاج الحر» .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تمت الموافقة على غلق (2) مستشفى خاص بمنوف لمخالفتهما الإجراءات الصحية ووجود أقسام غير كاملة وعدم وجود أطباء وتمريض مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، كما تمت الموافقة على غلق (21) معملا بشبين الكوم وبركة السبع وتلا ومنوف وأشمون والباجور وذلك لعدم التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص وكذا وجود بعض الكيماويات منتهية الصلاحية.

كما شمل الغلق (4) عيادات ومركزا طبيا بأشمون وشبين الكوم والباجور ومنوف وذلك لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم وجود عقد حرق للنفايات الطبية فضلا عن مزاولة النشاط بدون تراخيص.

وفى ذات السياق، وافق محافظ المنوفية على غلق (8) مراكز جراحية للعمليات والحضانات لعدم استكمال تجهيزات الإفاقة والعناية وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى في تطهير مستلزمات وتجهيزات جناح العمليات، كما أن توريد النفايات غير منتظم، فضلاً عن غلق (3) مراكز للعلاج الطبيعي و(5) محلات نظارات طبية لمزاولتها العمل بدون ترخيص.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.