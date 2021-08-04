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«خطة النواب»: توجيه الرئيس برفع سعر الرغيف لن يؤثر سلباً على المواطن

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«خطة النواب»: توجيه الرئيس برفع سعر الرغيف لن يؤثر سلباً على المواطن «خطة النواب»: توجيه الرئيس برفع سعر الرغيف لن يؤثر سلباً على المواطن

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الأموال المهدرة في دعم السلع الغذائية والبترولية كبيرة جداً، وفي المقابل مازالت الدولة حريصة على دعم المواطن، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين بتوفير الاحتياجات والسلع بأسعار مدعمة.

وأضاف «عمر» أن توجيه الرئيس برفع سعر رغيف الخبز لن يؤثر سلباً على المواطن، بل لخدمة الصالح العام، فالدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، على أن يصل الدعم للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، فرفع سعر رغيف الخبز سيكون له مردود إيجابي، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن الدولة المصرية حريصة على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية،وتابع: «حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف».

المصرى اليوم

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