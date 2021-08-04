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بطل رفع الأثقال معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

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بطل رفع الأثقال معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو بطل رفع الأثقال معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو
الحصيلة 11 ميدالية عربية بينها 3 لمصر وميداليتان لكل من تونس وقطر

بطل رفع الأثقال معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

منح الربّاع السوري معن أسعد بلاده الميدالية الأولى في أولمبياد طوكيو 2021.

وحقق الرباع السوري معن أسعد الميدالية البرونزية في وزن 109 كجم، ضمن منافسات رفع الأثقال، بأولمبياد طوكيو 2021.

وحل أسعد في المرتبة الثالثة في وزن 109 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال، بعدما حمل 424 كجم في المجموع.

ونجح الجورجي لاشا تالاخادزي في الحصول على المرتبة الأولى، بعدما نجح في رفع 488 كجم، وهو رقم قياسي عالمي.

وفي المركز الثاني جاء الإيراني على داوودي الذي رفع 441 كجم.

وبذلك وصل عدد الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو 2021 إلى 11 ميدالية، بواقع 3 ميداليات لمصر، وميداليتين لكل من تونس وقطر، وميدالية لكل من الأردن والكويت والمغرب وسوريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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