أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر

Print
أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر
رصدت 300 سيارة تالفة ومهملة في شوارع المحافظة

أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر

تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في محافظة الخبر، تتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية، وترفيه، وتجزئة، ودور سينما، ومناطق مفتوحة، ومعارض تجارية.

وذكرت الأمانة أن من أبرز هذه المشاريع، شرفات بارك بطريق الملك فيصل، والخبر بارك بشارع الأمير تركي، وساند بوكس بالكورنيش الشمالي، وبرج أجدان السكني، وسينما أجدان، ومجمع مطلّ بواجهة الخبر البحرية، والخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، وصندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية.

من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية خلال حملتها في شوارع محافظة رأس تنورة 300 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع المناطق؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا