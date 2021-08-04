نائب بالبرلمان : حديث الرئيس عن الرغيف يساعد على وصول الدعم لمستحقيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبدالله الرماح عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس بشأن رغيف الخبز، هو دعوة للجهات المختصة لدراسة هذه القضية، للخروج بأفضل استفادة للمواطن من دعم الرغيف، موضحاً أن الرئيس لم يعلن عن زيادة رغيف الخبز ولم يحدد نسبة للزيادة، ودعا لدعم مشروع الغذاء لطلبة المدارس، وهو مشروع كبير ستشارك فيه أكثر من جهة ووزارة «فمدخلات الوجبة الغذائية مسؤولية وزارة التموين، وتوزيعها سيكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم وتصنيعها مسؤولية وزارة التجارة والصناعة» لذلك دعا الرئيس كل الجهات لدراسة الفكرة، خاصة أن سعر رغيف الخبز الآن 5 قروش وهو سعر «غير واقعي» وتحريكه وفقاً لحديث الرئيس سيكون في حدود استغلاله لنفس الفئات من الشعب، وهي طلبة المدارس وهم أبناء هذه الفئات.

وأضاف النائب في تصريح لـ«المصري اليوم» أن حديث الرئيس لا يمكن فهمه إلا إنه دعوة لكل الأطراف للدراسة والتفكير في إطار الإصلاح الاقتصادي وتوصيل الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، موضحاً أنه يمكن أن يكون جزء من الحل أن يتم استبدال سعر الخبز بمبلغ مالي يضاف لبطاقات التموين مثلاً وهو ما يعرف بالدعم النقدي، ويشتري المواطن الخبز وفقاً لاحتياجاته فقط ويستفيد من الدعم المادي، أو قد تنتهي الدراسة بخفض وزن الرغيم أو تحريك السعر لـ10 أو 20 قرشاً، فدعوة الرئيس كانت واضحة وهي دراسة هذا الأمر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن الدولة المصرية حريصة على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية،وتابع: «حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف».