الأسخن خلال الـ 5 سنوات الأخيرة .. الأرصاد المصرية والعالمية تصدر تقريرا عن صيف 2021

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كشفت الأرصاد الجوية أن صيف ٢٠٢١ هو الأسخن خلال الخمس سنوات الأخيرة تبعا للتقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

ووفقا للدراسة عن فصل الصيف هذا العام 2021 ومقارنته خلال آخر 5 سنوات وتحديدا منذ عام 2017 من خلال الدراسة المناخية عن قاعدة البيانات المسجلة من خلال المحطات التاابعة لهيئة الأرصاد في جميع محافظات مصر، فقد اتضح أن صيف 2021 هو الأعلى حرارة خلال الخمس سنوات، حيث سجلت معدلات الحرارة هذا العام من 3 إلى 4 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية.

وكشفت الهيئة عن أن النصف الاول من شهر أغسس 2021 هو الأشد حرارة منذ بداية الصيف وحتى الآن حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40-42 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وما بين 34-36 درجة على السواحل الشمالية و44-45 درجة على جنوب البلاد ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وتشهد أيضا العديد من دول الشرق الاوسط وجنوب أوروبا موجة شديدة الحرارة قد يتجاوز فيها درجة الحرارة 45 درجة على بعض المدن.

واعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية على كافة الانحاء.

وأرجعت الدراسة السبب في ارتفاع درجات الحرارة هذا العام إلى التغييرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع، حيث تشير التقارير الدولية لشهر يونيو 2021 أن بعض المدن في كندا قد سجلت 50 درجة مئوية في الظل، وفي الكويت وصلت الحرارة إلى 54 درجة، أما العراق فقد وصلت إلى 52 درجة مئوية.

وفيما يلي مقارنة بين درجات الحرارة خلال الخمس سنوات الأخيرة في مصر :