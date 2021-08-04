أول تعليق لـ«اقتصادية النواب» على تحريك سعر رغيف الخبز

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قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة سعر رغيف الخبز لن تكون لها تأثير على الاقتصاد، بجانب أن الرئيس لم يعلن عن معدل الزيادة في سعر الرغيف.

وأضاف النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن جزءا كبيرا من الخبز المدعم يتم استخدامه كعلف للماشية أو الطيور، مشيراً إلى أن أغلب فئات الشعب لا يتناولون الخبز المدعم، ولكن في المقابل وفقاً لحديث الرئيس السيسي فإن فارق السعر سيذهب مرة أخرى لهذه الفئات في صورة وجبات غذائية كاملة لأبنائهم.

وأوضح النائب أنه في حالة زيادة سعر الرغيف بنسبة 100% أي 10 قروش، فهو سعر غير مؤثر على كل فئات المجتمع «الجنيه نفسه مابيجبش حاجة» لذلك فلن يكون هناك تأثير قوي على الاقتصاد من زيادة سعر الرغيف أو على المواطن العادي.

ولفت النائب إلى أنه من جهة أخرى فإن زيادة سعر الرغيف ستساهم بشكل كبير في دعم مزارعي القمح، بزيادة سعر إردب القمح للفلاح، موضحاً أن مصر شهدت تراجعاً من الفلاحين في زراعة القمح بسبب انخفاض أسعاره، وهي قضية أمن قومي، لذلك فزيادة سعر الرغيف ستكون لها تأثير مباشر على زيادة سعر إردب القمح من المزارعين لتشجيعهم على زراعته.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن الدولة المصرية حريصة على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتابع: «حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف».