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احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.. تدشين مبادرة «جمل.. مركزك» بشباب القليوبية

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احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.. تدشين مبادرة «جمل.. مركزك» بشباب القليوبية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.. تدشين مبادرة «جمل.. مركزك» بشباب القليوبية

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دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومديري الإدارات مبادرة «جمل مركزك» والتي يشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الذي يأتى في الثلاثين من الشهر الجارى والتى يشارك فيها كل إدارة فرعية بعدد من المراكز ليصل إجمالي المراكز المشاركة إلى ٥٠ مركز على مستوى المحافظة على أن يتم تنفيذها في اليوم المحدد طبقا لجدول زمانى مقرر.

وأكد "الصبروط" على أهمية المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بأن يظهر كل مركز بشكل جديد وجميل وجذاب في ثوبه الجديد، هذا بجانب القيمة المعنوية من غرس الانتماء للمكان وتنموية الروح المشاركة والعمل الجماعى والتطوعي .

وأشار إلى أن الاعمال المنوط بها تنفيذها بالمركز نظافة عامة، ودهانات وتشجير ورسم على الاسوار وتقليم الأشجار وتزين حدائق وصيانة دورات مياه في وجود ١٠ من شباب أعضاء كل مركز، ومسؤول النشاط، ومسؤول الربط الإلكتروني لبث مباشر على صفحات الفيس بوك، وتصوير الأعمال قبل البدء وبعد التنفيذ، على أن يتابع مدير كل إدارة فرعية ومندوب من إدارة الشباب بالمديرية ماتم من إنجازه في كل مركز، وبالنهاية يتم تقديم تقرير مصور بالمشروع مجملا.

المصرى اليوم

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