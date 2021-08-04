راقصة فندق الهرم تكشف اللحظات الأخيرة في حياة السائح الأمريكي.. تناول منشطات جنسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحريات غموض العثور على جثة شخص يحمل الجنسية الأمريكية داخل غرفته بأحد فنادق الهرم صباح أمس الثلاثاء، وقالت إن السائح الأجنبي لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تناوله منشطات جنسية بهدف إقامة علاقة غير شرعية مع راقصة داخل غرفة نومه، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا من أفراد أمن أحد الفنادق بدائرة القسم بالعثور على جثة أجنبي داخل غرفته في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، فانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص عمره 60 سنة ويحمل الجنسية الأمريكية.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط قطاع غرب الجيزة لكشف غموض الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان من العاملين في الفندق، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة في الطرقة المؤدية إلى غرفة المتوفى وتبين دخول راقصة تعمل في الفندق إلى غرفة المجني عليه قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ عليها.

وبمواجهتها أكدت أنها كانت بصحبة المتوفى تقضي معه ليلة، ومات بعد أن تناول منشطات جنسية، وعثرت الأجهزة الأمنية على 3 شرائط منشطات جنسية داخل غرفته بالفندق في الهرم، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب طبيب شرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

وأقرأ أيضًا : العثور علي جثة أمريكي داخل غرفه نومه بالهرم .. والأمن يبحث عن فتاة كانت برفقته