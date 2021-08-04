أخبار عاجلة

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

راقصة فندق الهرم تكشف اللحظات الأخيرة في حياة السائح الأمريكي.. تناول منشطات جنسية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحريات غموض العثور على جثة شخص يحمل الجنسية الأمريكية داخل غرفته بأحد فنادق الهرم صباح أمس الثلاثاء، وقالت إن السائح الأجنبي لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تناوله منشطات جنسية بهدف إقامة علاقة غير شرعية مع راقصة داخل غرفة نومه، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا من أفراد أمن أحد الفنادق بدائرة القسم بالعثور على جثة أجنبي داخل غرفته في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، فانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص عمره 60 سنة ويحمل الجنسية الأمريكية.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط قطاع غرب الجيزة لكشف غموض الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان من العاملين في الفندق، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة في الطرقة المؤدية إلى غرفة المتوفى وتبين دخول راقصة تعمل في الفندق إلى غرفة المجني عليه قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ عليها.

وبمواجهتها أكدت أنها كانت بصحبة المتوفى تقضي معه ليلة، ومات بعد أن تناول منشطات جنسية، وعثرت الأجهزة الأمنية على 3 شرائط منشطات جنسية داخل غرفته بالفندق في الهرم، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب طبيب شرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

وأقرأ أيضًا : العثور علي جثة أمريكي داخل غرفه نومه بالهرم .. والأمن يبحث عن فتاة كانت برفقته

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز