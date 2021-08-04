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البترول : برنامج لتنفيذ مشروعات للتوسع في محطات الغاز الطبيعي

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البترول : برنامج لتنفيذ مشروعات للتوسع في محطات الغاز الطبيعي البترول : برنامج لتنفيذ مشروعات للتوسع في محطات الغاز الطبيعي

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري لمتابعة البرنامج الجاري تنفيذه لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.
و اكد الملا ان الجهود التى بذلها قطاع البترول خلال الأشهر الماضية تنفيذا لمبادرة الرئيس انعكست ايجابا علي تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة الي الف محطة علي مستوي الجمهورية مقارنة بنحو ٢٠٨ محطة قبل انطلاق المبادرة ، مشيرا الي دخول ١٨٥ محطة جديدة الي الخدمة خلال الشهور الماضية وجاري حاليا الانتهاء من تشغيل ٧١ محطة اخري تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا .
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف استكمال البرنامج للوقوف علي تقدم الاعمال الإنشائية التي تجري في باقي المحطات .
كما وجه الوزير رؤساء الشركات المشاركة في تنفيذ الخطة بالاستمرار في تكثيف مجهوداتها للانتهاء من المحطات حيث تشهد الخطة منظومة عمل بترولية متكاملة بين عدد كبير من الشركات تشمل الشركات المشغلة للمحطات والتي تحمل علامتها التجارية مثل غازتك وكارجاس اضافة الى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا النشاط وشركات تسويق المنتجات البترولية التي تم التعاون معها لاضافة خدمة بالغاز الطبيعى الي محطاتها مثل للبترول والتعاون والنيل ووطنية وشل اوت اضافة الى شركات قطاع البترول المسئولة عن الانشاءات و اقامة البنية الاساسية للمحطات والتي تضم عدد كبير من الشركات لسرعة الانجاز وتشمل غاز مصر وبتروجت وتاون جاس وصان مصر وبترومنت والحديثة للغاز.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .

المصرى اليوم

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