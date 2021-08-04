كريستيان إريكسن يظهر في تدريبات إنتر ميلان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عاد كريستيان إريكسن، لاعب وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى مقر تدريبات فريقه اليوم تمهيدًا لاستكمال مشواره مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن إريكسن زار زملاءه اليوم في مقر التدريب وكانت حالته مستقرة وظهر بحالة بدنية مميزة.

وكان كريستيان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية في مستهل مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» في يونيو الماضي، أجبرته على مغادرة المسابقة قبل أن يقوم بزرع جهاز تنظيم لضربات القلب.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورته على «تويتر» معلقة: «ظروف أول لقاء مع زملاء الفريق»