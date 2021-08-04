محلل سياسي: مبادرة "رابطة العالم الإسلامي" مهمة لوحدة العراق وتعزيز لحمته

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"الرفاعي" لـ"سبق": هذا الاجتماع يمثل إرادة العراقيين ودعم الأشقاء في المنظومة العربية

‬أوضح المحلل السياسي الدكتور عبدالله الرفاعي لـ"سبق" أن "ملتقى المرجعيات العراقية"مبادرة مهمة لرابطة العالم الإسلامي يحتاج إليها العراقيون؛ في ظل التهديدات والاستهداف التي تتعرض لها الوحدة العراقية واللحمة الوطنية التي كفلت التعايش بين مختلف أطياف المجتمع العراقي.

وأضاف: إن هذا الاجتماع يمثل إرادة العراقيين ودعم الأشقاء في المنظومة العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة، وتمثل تطوراً نوعياً في أدوار رابطة العالم الإسلامي التي يجب أن تقوم بها في تعزيز التعايش الإسلامي بين مختلف المذاهب والطوائف ومع مختلف الأديان والثقافات.

وأشار "الرفاعي" إلى أهمية أن يجد هذا الاجتماع الدعم الشعبي والسياسي المطلوب، حيث يتوقع أن يصدر عن المؤتمر لجنة تنسيقية بين المرجعيات العراقية السنية والشيعية لتوحيد العمل الإسلامي المشترك في القضايا التي تهم الجميع.

ومن المتوقع إنشاء هيئة عليا للتواصل والتعاون الحضاري في الداخل العراقي والداخل الإسلامي ومع أتباع الأديان الأخرى، ويكون لها رئاسة دورية وأمانة عامة منتخبة من قبل المرجعيات العلمية المشاركة، وغير ذلك من القرارات المهمة التي تخدم الهدف من عقد المؤتمر.