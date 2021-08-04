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لمس مواضع عفتها.. مد أجل الحكم على المتهم بهتك عرض «طفلة الصف»

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لمس مواضع عفتها.. مد أجل الحكم على المتهم بهتك عرض «طفلة الصف» لمس مواضع عفتها.. مد أجل الحكم على المتهم بهتك عرض «طفلة الصف»

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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، اليوم الأربعاء، مد أجّل الحكم في اتهام «طالب» بـ«خطف طفلة وهتك عرضها» في الصف، إلى جلسة الغد الخميس.
ونسبت النيابة العامة للمتهم «إ.م»، 18 سنة، أنه خطف الطفلة «س.م»، 8 سنوات، وتحايل عليها مستغلاً صغر سنها وأبعدها عن أعين النّاس بمسكنه، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.
وجاء بالتحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالمرة والتهديد بأن ارتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعًا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.

المصرى اليوم

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