لجنة لتفقد «خلية القمامة» بمقلب العبور

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تابع طلال ربيع نائب رئيس مركزومدينة الخانكة، تجهيز الخلية الخاصة بنقل القمامة إليها بمقلب العبور.

وعقد نائب رئيس المركز والمدينة اجتماعا مع اللجنة بموقع الخلية التي تم انشائها وذلك لوضع القمامة بها، حيث لاحظت اللجنة بعض المعوقات الموجودة التي تعوق حركة السيارات من الصعود والنزول للخلية وعدم وجود مواسير لتنفيس الغاز الناتج عن القمامة وعدم استواء أرضية الخلية بالعين المجردة وعدم استواء اطوالها ووجود انحدار الرمال من جانبي الخلية لداخلها بكمية كبيرة.

رافق «ربيع» الدكتور محمد عبدالله مدير مدفني العبور وعرب العليقات، ووالمهندس وجية يوسف بمديرية الإسكان، وأحمد أبوالري مدير المخلفات الصلبة.