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«إيراد النهر»: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

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«إيراد النهر»: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل «إيراد النهر»: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

ووجه وزير الري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل المنتفعين.

وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيرًا إلى تزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافية لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

المصرى اليوم

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