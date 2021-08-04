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ورشة عمل وندوات لقرى حياة كريمة بشبين القناطر بالتعاون مع جامعة بنها (صور)

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عقد مسؤولي «حياة كريمة»، ورشة عمل وندوات توعوية بقريتي الشوبك بكفر شبين، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بتوجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وبالتعاون مع جامعة بنها.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن الورشة تمت بقريه الشوبك التابعة للوحدة المحلية بالمريج، لتعلم المهارات الخاصة بالرسم والكروشيه والأعمال الفنية، حيث لاقت الورشه إقبالا كبير من السيدات والأطفال بالتعاون مع كلية التربية النوعية ببنها.

كما تم عقد ندوة توعوية بقرية كفر شبين عنوانها «الآثار السلبية للتواصل الإجتماعي»، بالتعاون مع الكليه، بالإضافة إلى ندوة عن كيفية مكافحة البعوض والآفات الصيفية، بالتعاون مع كليه العلوم ببنها.

ورشة وندوات لقرى حياة كريمة بشبين القناطر بالتعاون مع جامعة بنها
ورشة وندوات لقرى حياة كريمة بشبين القناطر بالتعاون مع جامعة بنها
ورشة وندوات لقرى حياة كريمة بشبين القناطر بالتعاون مع جامعة بنها

المصرى اليوم

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