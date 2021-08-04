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«» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن

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«التموين» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن «» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن

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تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت ‏في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد من القطاع أن عدد المحال المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني، وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.

وأكدت الوزارة أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يومياً مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحال المشاركة، وأن توجيهات الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏على أذون المشاركة في الأوكازيون، تُنفذ على الأرض بكل مديرية وتتم ‏متابعة ذلك يومياً.

وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول إقبال المواطنين على المحال ‏المشاركة في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد إليه من المركز الإعلامي ‏وجود إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الأوكازيون تبدأ من 10% وتصل إلى 50% ببعض المحال التجارية.

المصرى اليوم

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