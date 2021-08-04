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تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد من القطاع أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني، وأضاف قطاع التجارة الداخلية أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.
وأكدت الوزارة أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يومياً مع المديريات لتسيير حملات على المحال المشاركة، وأن توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال على أذون المشاركة في الأوكازيون، تُنفذ على الأرض بكل مديرية وتتم متابعة ذلك يومياً.
وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول إقبال المواطنين على المحال المشاركة في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد إليه من المركز الإعلامي وجود إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الأوكازيون تبدأ من 10% وتصل إلى 50% ببعض المحال التجارية.