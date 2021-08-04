التحفظ على سائق ومساعد قطار روسي بعد خروج عربة عن القضبان بسوهاج

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تحفظت أجهزة الأمن بسوهاج على سائق القطار الروسي رقم 188 ومساعده، تمهيدا للتحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، وذلك بعد خروج بوجى العربية السابعة من القطار عن القضبان أثناء مروره أمام قرية «سلامون» دائرة مركز طما في شمال المحافظة ودخوله مكان التخزين، دون وقوع إصابات.

وتفقد اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج يرافقه اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقيادات مباحث المديرية، وقيادات هيئة السكة الحديد بالمحافظة، وحازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة طما، وعدد من قيادات الوحدة المحلية بالمركز، موقع الحادث، وجرى التحفظ على العربة السابعة من القطار وفصلها عن باقي عربات القطار، واستأنف القطار رحلته على الخط الطالع بعد توقف لمدة 3 ساعات، مما تسبب في تأخر حركة السفر لعدد من القطارات.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت في بيان لها صباح أمس، أنه في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 روسي القاهرة/ أسوان على المخزن بمحطة طما لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار، ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وبحسب بيان الهيئة، تم تحريك الأوناش للتعامل مع الواقعة السـاعة 4.50 صباح أمس، وتم ترك العربة السابعة والتحفظ عليها بمكان الواقعة، وتم ضم العربتين المفصولتين من العربة السابعة إلى القطار وتحرك وسفر القطار 188، وعودة الحركة على الخط الطالع، وتسببت الواقعة في تأخير بعض القطارات، وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب المسافرين عن الواقعة.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد بسوهاج أنه تم التحفظ على العربة السابعة من القطار بمكان الواقعة بعد أن جرى نقلها على خط التخزين، حيث سيتم فحصها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى خروجها عن القضبان، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.