محاكمة متهم بـ«الترويح لأفكار إرهابية» أمام «جنايات القاهرة».. 9 أغسطس

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسة 9 أغسطس الجاري، لنظر محاكمة متهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقات نارية».

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم.

ونسبت النيابة العامة للمتهم حيازة 3 طلقات آلية، مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وتبينّ من التحريات أن المتهم ضبط في أثناء مروره في منطقة مدينة نصر، بحوزته الطلقات الآلية ومنشورات تروج للعنف، ذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن تفيد بنشره لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية.